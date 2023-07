Núcleo de Dança Celso Gazú consolida modalidade de salão na região

Coluna Social



30/07/2023 | 07:00



Julho é tempo de celebrar a harmonia dos giros e movimentos experienciados pelos dançarinos de salão. A dança que encantava as cortes européias há séculos, ainda faz história nos dias atuais. Há 27 anos, o Núcleo de Dança Celso Gazú fomenta a modalidade em Santo André. Com público de 18 a 80 anos, o estúdio trabalha 12 ritmos diferentes para turmas de nível preparatório ao avançado, incluindo salsa, tango, bolero, forró, gafireira e merengue.

O professor e coreografo responsável pela instituição conta que já está no seu quarto espaço de dança na região. "Quando eu iniciei com os projetos de dar aulas aqui no Grande ABC, existia, no máximo, 10 escolas. Era muito pouco. Com o passar do tempo, este número foi aumentando. O problema é que foi se esquecendo a diferença entre ser professor e ser bailarino", explica Celso.

"Colocamos asas em muitos pés, mas também busco ampliar o leque para além da dança. Integração e socialização são pontos importantes que trabalho com meus alunos", acentua o proprietário, que é bailarino há 40 anos. O profissional ainda ressalta que, no começo, eram os olhares e a arte da conquista que atraiam a maior parte do público para as aulas.

Para impulsionar as atividades, Gazú está com os preparativos a todo vapor para levar os dançarinos ao 23º Cruzeiro Dançante, em dezembro. Confira mais detalhes no vídeo em nossas redes sociais e no site.