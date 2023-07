Flamengo busca virada e derrota Atlético-MG no Independência

29/07/2023 | 23:05



Protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Atlético-MG e Flamengo não decepcionaram neste sábado. Jogando no Independência, os dois times entregaram jogo disputado, intenso e de muitas possibilidades. O time carioca se agarrou a uma delas e venceu o rival mineiro de virada, por 2 a 1, com dois gols em apenas sete minutos, no segundo tempo.

O time do Rio soma agora dez jogos seguidos sem derrotas. Exibe 31 pontos e dorme na vice-liderança da tabela do Brasileirão. De quebra, frustrou o que poderia ter sido a primeira vitória de Luiz Felipe Scolari em seu retorno ao time de Belo Horizonte. Com Felipão, o Atlético tem quatro empates e quatro derrotas. No total, são nove partidas sem vitória, por diferentes competições.

No Brasileirão, a equipe mineira amarga a modesta 13ª colocação, com 21 pontos. Está mais perto da zona de rebaixamento do que do G-6

Neste sábado, em Belo Horizonte, Atlético e Flamengo, sem Arrascaeta e Thiago Maia no início do jogo, fizeram um primeiro tempo intenso e de "trocação". O time mandante acelerou o jogo nos primeiros minutos, tentando surpreender a defesa carioca, em busca de brechas, que não encontrou. Do outro lado, o Fla queria imprimir um ritmo mais lento à partida.

A estratégia atleticana não durou muito. Antes de completar 10 minutos de jogo, os visitantes já controlavam a partida. O time mandante, então, se postou na defesa, com a tática escancarada de atuar no contra-ataque. Só levava perigo em lances de bola parada, como o que aconteceu aos 15, quando Hulk cobrou falta na área e carimbou a trave.

As demais investidas atleticanas no ataque se resumiam a lançamentos, quase sempre inofensivos, para Hulk e Paulinho. Até que o contra-ataque encaixou aos 32. Saravia acertou passe preciso para Paulinho entrar na área e bater para as redes. Os jogadores do Flamengo pediram a anulação do gol por conta de falta no início da jogada. Mas o VAR confirmou o gol.

Para o segundo tempo, o técnico Jorge Sampaoli não perdeu tempo e mandou Arrascaeta a campo. Na defesa, Pablo substituiu Leo Pereira. Com as mudanças, o Flamengo partiu para cima do rival mineiro e passou a cercar a área, tentando encurralar os comandados de Felipão. A investida reforçou ainda mais a postura defensiva do Atlético.

A pressão deu resultado aos 34 minutos, curiosamente em lance de bola parada, que vinha sendo a principal aposta do Atlético até então. Numa cobrança da meia-lua, Arrascaeta encheu o pé e surpreendeu o goleiro Everson, que não conseguiu alcançar a bola: 1 a 1.

A situação mudou de vez sete minutos depois. Acuado, o Atlético sofria para conter o ímpeto do Flamengo. Quando saía para o ataque, exibia desorganização no meio-campo e abria brechas na defesa. Após uma destas investidas, Arrascaeta agiu rápido e encontrou passe preciso para Wesley aparecer cara a cara com Everson. Ele bateu com categoria na saída do goleiro para definir a virada no placar, aos 41.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para partidas do mata-mata da Copa Libertadores. Na quarta-feira, o Atlético vai encarar o Palmeiras em casa, pela ida das oitavas de final. O Flamengo joga na quinta, contra o Olimpia, no Maracanã. Pelo Brasileirão, as duas equipes jogarão no domingo fora de casa. O Atlético enfrentará o São Paulo, enquanto o Fla terá o Cuiabá pela frente.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 2 FLAMENGO

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Mariano), Igor Rabello e Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia (Alan Franco), Otávio, Zaracho; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Pablo) e Filipe Luís (Thiago Maia); Allan, Gerson, Victor Hugo (Luiz Araújo), Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique (Everton) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Paulinho, aos 32 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos 34, e Wesley, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everson, Saravia, Pavon, Leo Pereira, Filipe Luís, Arrascaeta, Matheus Cunha e Gabigol.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).