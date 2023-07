Putin minimiza ausência na cúpula dos Brics; TPI tem mandado de prisão contra ele

29/07/2023 | 20:00



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pareceu minimizar neste sábado, 29, o fato de que não estará presente na cúpula dos Brics em Johannesburgo no próximo mês, em meio a uma controvérsia por um mandado de prisão contra ele do Tribunal Penal Internacional (TPI). Ele disse não "pensar que minha presença na cúpula dos Brics é mais importante que minha presença aqui, na Rússia, neste momento".

Autoridades da África do Sul disseram que Putin não irá ao encontro de 22 a 24 de agosto por causa do mandado de prisão, mesmo que tenha sido convidado inicialmente. O Kremlin diz que o presidente participará por vídeo, mas não deu motivo para a ausência in loco.

Questionado hoje sobre sua ausência, Putin disse a jornalistas russos que está "em contato com todos os colegas", referindo-se aos líderes de Brasil, Índia, China e África do Sul, integrantes do Brics, e comentou sobre a importância de estar em seu próprio país no momento. O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, estará na cúpula.

A África do Sul é signatária do Tratado de Roma que formou o TPI. Com isso, teria em tese a obrigação de prender Putin em sua chegada, após em março o tribunal ter indiciado o presidente russo por crimes de guerra, em relação com o sequestro de crianças da Ucrânia. A África do Sul deu claras sinalizações de que não prenderia Putin caso ele fosse, mas também vinha fazendo lobby para que ele não comparecesse, para evitar o problema. Fonte: .