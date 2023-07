Melo é eliminado nas duplas em Atlanta e Monteiro avança no quali de Kitzbühel

29/07/2023 | 17:27



O tenista brasileiro Marcelo Melo se despediu da chave de duplas do Torneio de Atlanta, nos Estados Unidos, neste sábado. Ele e o australiano John Peers, que formavam a parceria cabeça de chave número três, foram derrotados pelos australianos Max Purcell e Jordan Thompson na semifinal.

Os rivais venceram pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h22min. A competição americana, de nível ATP 250, marcou a partida de número 1.000 do brasileiro no circuito profissional. Agora o brasileiro e o australiano se preparam para o Torneio de Los Cabos, no México, também um ATP 250, a partir de segunda-feira.

"Hoje não deu para nós. Acho que eles jogaram muito bem, uma dupla muito dura. Eles decidiram o primeiro set praticamente em um ponto, no 4 a 4 do tie-break e, depois, no segundo set. Então, foi realmente uma partida muito difícil. Jogamos bem aqui em Atlanta e, agora, é ir com tudo amanhã (domingo) para Los Cabos", comentou Melo.

MONTEIRO VENCE

Thiago Monteiro estreou com vitória no qualifying do Torneio de Kitzbühel, na Áustria. Neste sábado, ele superou o checo Lukas Rosol, ex-Top 30 e atual 354º do ranking, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/0, em apenas 62 minutos.

Na segunda rodada, o atual número 1 do Brasil e 121º do mundo vai enfrentar o austríaco Dennis Novak, atual 157º do mundo. Será o primeiro confronto entre os dois tenistas no circuito.