Érick Jacquin revela que não gosta de tomar banho e nem de escovar os dentes

29/07/2023 | 16:10



Desde que apareceu pela primeira vez como jurado no MasterChef, Érick Jacquin se tornou um verdadeiro queridinho dos brasileiros. Recentemente, o chef de cozinha arrumou um tempinho em sua agenda e deu uma entrevista para o podcast Flow.

Por lá, entre vários assuntos sobre a sua vida pessoal, Jacquin decidiu revelar alguns detalhes sobre a sua higiene. Pois é, durante o bate-papo com Paul Cabannes, o humorista afirmou que os brasileiros tem o hábito de escovar os dentes com muita frequência, diferentemente da França e por conta disso hoje em dia leva a escova de dente para todos os lugares.

O jurado do MasterChef por sua vez se mostrou completamente contrariado com a revelação e citou que os frequentadores de seu renomado restaurante, o Président, não têm esse hábito de terminar a refeição e escovar os dentes no banheiro.

- No Président, não. O cara vai pagar 500 pau para comer, se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar os dentes, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca.

Depois da brincadeira com um tom sério, Érick Jacquin contou sobre seus próprios hábitos bucais e comentou a fama dos franceses.

- Não tomo banho, nem escovo os dentes. Perfume! Não gosto de escovar os dentes, mas eu não fedo a boca. Meus dentes estão inteiros e bonitos. Estão um pouquinho marrons, mas é porque faz tempo que não faço a limpeza. Não fiz os dentes que agora está na moda.