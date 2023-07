Rússia: mercenários do grupo Wagner se aproximam da fronteira com a Polônia

29/07/2023 | 15:23



Mais de 100 mercenários pertencentes ao grupo russo Wagner, que estavam em Belarus, se aproximaram da fronteira com a Polônia, de acordo com o primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki. Em entrevista coletiva neste sábado, 29, Morawieck afirmou que os mercenários se aproximaram de Suwalki Gap, um trecho estratégico do território polonês situado entre Belarus e Kaliningrado, um território russo separado do continente.

A Polônia é membro tanto da União Europeia quanto da Otan, e tem se preocupado com sua segurança em relação a Belarus, aliada da Rússia. Esses temores aumentaram desde que os mercenários do grupo Wagner chegaram a Belarus após a rebelião de curta duração do grupo contra o governo de Vladimir Putin.

A fronteira da Polônia com Belarus já é um lugar de tensão há alguns anos, quando um grande número de imigrantes do Oriente Médio e da África começou a chegar à região buscando entrar na UE.