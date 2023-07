Incêndio atinge apartamento em que Maisa Silva estava, em Recife

29/07/2023 | 15:10



No começo de tarde deste sábado, dia 29, Maisa Silva foi flagrada chorando em frente a um prédio pegando fogo. De acordo com informações do O Globo, a artista e mais alguns amigos estavam no apartamento que sofreu o incêndio. Os primeiros a conseguirem sair do local foram: uma funcionária da família e o filho dos donos, que teve que ser carregado, pois é PCD, pessoa com deficiência.

Segundo o jornal, o subsíndico do prédio, em que a atriz de De Volta Aos 15 estava, revelou que os bombeiros trabalham com a hipótese de que um ar condicionado tenha sido o foco do incêndio. O apartamento tem quatro dormitórios e o fogo teria começado no segundo.

Os bombeiros chegaram ao local e conseguiram apagar o fogo antes que ele se alastrasse para outros ambientes e apartamentos. Ainda assim as chamas atingiram quatro cômodos da residência.

Após a divulgação do vídeo de Maisa e amigos em frente ao prédio, os internautas se mostraram preocupados com a saúde da jovem que começou no SBT. Mas até o momento a atriz não falou sobre o acontecimento.