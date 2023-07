Ivete Sangalo revela que sofreu três abortos espontâneos quando tentava engravidar dos filhos

29/07/2023 | 14:29



Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, Ivete Sangalo revelou que sofreu três abortos espontâneos enquanto tentava aumentar a família com o marido Daniel Cady. Hoje, a cantora e o nutricionista são pais de Marcelo, de 13 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 5.

A primeira gravidez da baiana foi em setembro de 2008, sete meses após o início do relacionamento com Cady. Ela, então, perdeu esse primeiro bebê com seis semanas de gestação. Em janeiro de 2009, ela recebeu a notícia de que estava grávida novamente. E deu à luz Marcelo, em outubro daquele mesmo ano.

Animados com o primogênito, Ivete e Cady quiseram ter mais filhos mas acabaram enfrentando algumas dificuldades. A cantora teve gravidez ectópica, quando o feto se desenvolve fora do útero, e perdeu mais dois bebês. Ela recorreu à fertilização in vitro e conseguiu engravidar das gêmeas.

"Perdi assistindo à Sessão da Tarde, sangrava? Eu dizia: Ah, meu Deus. Perdeu ali, perdeu aqui, vida que segue. Aí, estava passeando de carro e vi uma esquina em Salvador (com a placa) Centro de Fertilização não sei o quê. Entrei. Tem que tirar os óvulos, não sei o quê? Comecei com 40 anos. E fui tirando. Como minha reserva ovariana era muito pequena, tirei uns 8. Fiz mais de um ciclo? Aí vieram as meninas, soube que eram gêmeas", relembrou a baiana.

Ivete Sangalo também sofreu baby blues após o parto de Helena e Marina. É um transtorno emocional no período do puerpério em que o humor da mãe fica instável, variando entre felicidade e tristeza rapidamente.

"Passei um mês chorando. Não tinha privacidade com elas porque sempre tinha alguém para me ajudar. Amamentava, chorava. Tinha aquela movimentação, meu filho indo para a escola sozinho porque eu estava operada", contou a cantora.