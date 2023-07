'Calvo do Campari' recebe críticas e é ironizado após fala sobre mulheres que viram 'Barbie'

29/07/2023 | 14:26



Em mais um ataque a mulheres, o influenciador Thiago Schutz, conhecido como Calvo do Campari, afirmou que homens não devem sair com mulheres que assistiram ao filme Barbie. Ele foi criticado nas redes pela afirmação. Schutz é frequentemente acusado de misoginia por suas falas polêmicas. Em março, ele chegou a ser denunciado por ameaça contra a influenciadora Lívia La Gatto.

Ao responder perguntas de seguidores, Schutz declarou: "Tem muita gente me pedindo para falar do filme da Barbie. Não assisti ao filme e nem vou. Não vou perder duas horas do meu dia para ver".

Mesmo não tendo visto o longa, ele considera o interesse por Barbie um problema. "O que eu faria se fosse você? Se eu não estivesse namorando, eu perguntaria para a mulher que estivesse saindo se ela assistiu o filme da Barbie. Se ela falasse que sim de forma empolgada, não sairia mais com ela."

A fala de Schutz rapidamente repercutiu nas redes sociais. Em vídeo, a atriz e humorista Giovana Fagundes ironizou a fala do Calvo do Campari, dizendo que, após o comentário, o filme da Barbie venderia ainda mais. "Mas a Mattel não esperava por essa: que depois de botar as vitrines com roupa rosa, botar iluminação rosa na rua, a maior divulgação do filme ia vir da marca Campari, com seu mascote calvo."

"Como divulgar um filme? Ponha um Red Pill dizendo: 'A mulher chegou para mim e falou: 'ei, já assistiu Barbie?'. Eu falei: 'Para com isso, cê tá tentando me moldar", brincou.