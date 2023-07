Édgar Vivar, ator do Seu Barriga, está no Brasil para gravação de série e posa com Francisco Cuoco

29/07/2023 | 14:10



Cuidado com o disco voador! O eterno Seu Barriga, Édgar Vivar, veio ao Brasil para fazer a gravação da série No Corre, que tem previsão de estreia em novembro deste ano. Aproveitando seus dias no país tropical, várias pessoas estão compartilhando fotos com o ator, mas um deles chamou uma atenção especial, afinal é Francisco Cuoco.

Os dois aparecem sentados e abraçados de lado, Vivar ainda deu aquele joinha para a foto, enquanto Cuoco está sorridente. Assim como o Seu Barriga, Francisco também estava gravando a série do Multishow.

Mostrando todo seu amor pelo trabalho e colegas, Edgar compartilhou um vídeo nas redes sociais em que está nos estúdios junto com Gaby Amarantos, Marco Luque e Erico Brás. Na legenda, o ator mexicano foi direto e anunciou que logo poderão vê-lo nas telinhas:

NO CORRE! Em breve.

Nos comentários, os fãs que cresceram com Edgar Vivar alegrando seus dias se declararam ao ator e contaram que estão ansiosos para poder assistir o programa.