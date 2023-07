Kelly Key conta que foi confundida com a sua filha, Suzanna Freitas, em passeio no shopping

29/07/2023 | 14:11



Cara de um... Kelly Key contou que passou por situação inusitada durante um passeio no shopping, ela foi confundida com a própria filha, Suzanna Freitas. A cantora falou nos Stories com os fãs que uma atendente perguntou se ela era a jovem:

- Gente, acabou de acontecer uma coisa muito engraçada comigo, nunca tinha acontecido antes. Eu tô no shopping, fui comprar um lenço pra limpar o Tuca, que ele tomou um sorvete e se sujou um pouquinho. Aí a menina do caixa falou assim para mim: você é a filha da Kelly Key, não é? Eu falei: não sou filha, eu sou eu mesma!

Mas a funcionária não acreditou e ainda perguntou para uma colega de trabalho se não era Suzanna. Logo, Key continuou tentando explicar que era a dona dos hits dos anos 2000:

- Não satisfeita, ela vai e chama a menina do lado: é a filha da Kelly Key, não é? Não, eu sou a Kelly Key! [Risos] Eu não posso ser filha de mim mesma, eu sou a própria, por favor! Me achei a juventude em pessoa.

Mesmo com toda a argumentação de Kelly Key, a moça não acreditou e para provar que era a cantora, a mãe de Freitas tinha que contar a história no Instagram, o que ela fez. Que doideira, né?!

A semelhança entre as duas já foi tema de fotos de mãe e filha, como quando a artista compartilhou uma publicação em que ela aparece segurando um de seus CDs e Suzanna está vestida como Kelly na capa.