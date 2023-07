Carolina Dieckmann publica foto nas redes sociais e fãs apontam jovialidade

29/07/2023 | 12:11



Carolina Dieckmann anda chamando muito a atenção de todos por conta de sua excelente interpretação com a personagem na novela Vai na Fé, e fora do set de filmagens, o nome da artista também anda bem em alta.

Tudo porque recentemente, Carol Dieckmann resolveu atualizar - igual sempre faz - as suas redes sociais com uma foto nova em que aparece de biquíni clarinho, cabelos soltos, com uma flor na orelha e fazendo caras e bocas.

Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs e seguidores foi o quanto a artista tem a aparência mais jovem - vale citar que ela tem os seus 44 anos de idade nas costas. Na publicação, vários famosos e fãs elogiaram o quanto ela é jovial.