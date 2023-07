Bruna Marquezine compartilha vídeo fofo com Sasha Meneghel: Te amo, minha SaSa

29/07/2023 | 12:10



Amizade de milhões! Bruna Marquezine e Sasha Meneghel formam uma das duplas mais queridinhas do Brasil e a atriz compartilhou um vídeo que mostra o porquê delas terem conquistado tantos fãs.

Bruna publicou em seu Tiktok um vídeo em que ela aparece com a amiga e João Figueiredo, marido de Sasha. Nas imagens elas estão fazendo uma mini guerra de comida, passando chocolate no rosto uma da outra.

Na legenda, Marquezine se declarou a Sasha e arrancou elogios dos fãs nos comentários. A atriz escolheu uma frase em inglês para relembrar a amiga que fez aniversário na última sexta-feira, dia 28.

Our friendship in a nutshell [Um resumo da nossa amizade]. Since 2003 until forever [De 2003 para sempre]. Te amo, minha SaSa.

Enquanto isso no fundo está tocando a música que Xuxa Meneghel fez para a filha em 1998, chamada Uma Canção Para Sasha. O trio se reuniu e acalmou um pouco a brincadeira na hora de cantar o refrão que fala da jovem.