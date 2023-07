Diademense do Lançamento de Martelo fica em 4º no Sulamericano

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



29/07/2023 | 11:07



O atleta de Diadema, Allan Wolski, do Esporte Clube Pinheiros, conseguiu ontem a quarta colocação no Sulamericano de Atletismo, que está sendo disputado na Capital.

Wolski competiu no Lançamento de Martelo e atingiu a marca de 69,58 metros, sendo o melhor brasileiro da competição. O índice para classificar direto aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é de 78 metros. No entanto, a classificação também é possível mediante a pontuação no ranking da modalidade. “Ainda estou me recuperando de lesão. É amargo lançar abaixo de 70 metros, mas aho que competi bem”, falou o atleta logo após a competição. Wolski, agora, se prepara para os Jogos Panamericano de Santiago.

O chileno Humberto Mansilla foi o primeiro colocado com 75,92 metros.