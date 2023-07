Com reforços, Santo André enfrenta o São José no interior

Cleber Ferrette

O Santo André encara neste sábado, às 19 horas, o São José no Estádio Martins Pereira, pela 5ª rodada do Grupo C da Copa Paulista. A equipe do técnico Márcio Griggio tenta a primeira vitória na competição. O Ramalhão é o lanterna da chave com apenas um ponto.

Para o jogo desta noite, o time já vai contar com alguns nomes que foram integrados ao elenco após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro, como é o caso do lateral Elacio Córdoba, dos meias Nelsinho, Guilherme Liberato e Gabriel Ferreira, além dos atacantes Luís Felipe, Josiel e Alexiel.