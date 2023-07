Brasil fica em 6º no revezamento misto 4x100m livre no Mundial de Esportes Aquáticos

29/07/2023 | 10:40



O Brasil terminou a final do revezamento misto 4x100m livre do Mundial de Esportes Aquáticos na sexta posição neste sábado, em Fukuoka, no Japão. Guilherme Caribé, Felipe Souza, Ana Carolina Vieira e Stephanie Balduccini fizeram tempo de 3min25s21 na final da prova, vencida pela Austrália, que quebrou o recorde mundial ao fazer tempo de 3min18s83.

O time brasileiro conseguiu abaixar em um segundo o tempo que havia feito na semifinal do revezamento misto 4x100 livre, prova não-olímpica. Além do novo recorde mundial australiano, o pódio foi formado por Estados Unidos, prata com tempo de 3min20s82, e Reino Unido, que levou o bronze em 3min21s68.

O quarteto brasileiro começou muito bem a prova, com Guilherme Caribé virando em segundo, mas ele entregou em quinto para Felipe Souza. Este caiu para sexto quando passou o nado misto para Ana Carolina, no momento em que a Austrália já liderava a prova. Ana e Stephanie mantiveram o ritmo para fechar em sexto.

O Brasil ainda disputará três modalidades na noite deste sábado em Fukuoka. Gabrielle Roncatto estará nos 400m medley feminino. Pouco mais tarde, o time Brasil estará nas disputas do revezamento 4x100m medley masculino e no revezamento 4x100m feminino.

Na manhã deste sábado ainda tivemos as disputas dos 800m livre feminino, com a então cinco vezes campeã mundial Katie Ledecky confirmando o favoritismo para ganhar sua 16ª medalha de ouro individual em mundiais e sexta seguida nos 800m livre. Ao chegar a 16 medalhas, ela ultrapassou o compatriota americano Michael Phelps. Ela fez tempo de 8min08s87. Ledecky possui um total de 25 medalhas em Mundiais, sendo 20 de ouro e cinco de prata. A chinesa Li Bingjie venceu a medalha de prata e a australiana Ariarne Titmus ficou com o bronze.

A Austrália também ganhou ouro nos 200m costas feminino, com Kylee Mckeown, com tempo de 2min03s85. Regan Smith, dos Estados Unidos, ficou com a prata, e Xuwei Peng, da China, com o bronze. Nos 100m borboleta masculino, o francês Maxime Grousset fez tempo de 50s14 para vencer o ouro. O pódio ainda teve o canadense Josh Liendo com a prata e Dare Rose na terceira posição.

Guilherme Costa ficou de fora das disputas do 1500m livres, que estavam previstas para a noite de sexta-feira. A decisão foi divulgada pela CBDA e a decisão foi tomada em conjunto com o atleta.