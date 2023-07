Palavra do Leitor - 29 de julho de 2023

Da redação



29/07/2023 | 10:37



Motociclistas

‘Grande ABC tem semestre mais letal para motociclistas’ (Setecidades, dia 27). Não é nenhuma surpresa. Afinal, o que esperar desses condutores imprudentes, irresponsáveis e desrespeitosos? Não obedecem aos semáforos, transitam pelas calçadas, não tem nenhuma consideração pelos pedestres mesmo estes atravessando na faixa. Todos sem exceção não cumprem as Leis de Trânsito e todos os dias, vários deles cometem as mais absurdas infrações. Por isso, um número tão alto de acidentes fatais. É preciso ter mais rigor e aplicar pesadas multas a cada irregularidade cometida, e não são poucas. Pelo menos, em Santo André, os absurdos são diários e inacreditáveis; parece que não há Legislação vigente e os motoqueiros deitam e rolam. Eles são os principais culpados por todas as ocorrências, porque parece que, para eles, não há limites. Se fossem menos inconseqüentes, esses números gritantes não seriam tão assustadores. Punição já!

Carlos Alberto Oliveira - Santo André

Segurança pública

‘A cada 12 minutos, uma ocorrência de roubo ou furto é registrada na região’ (Setecidades, ontem). Precisa rastrear as causas. Sempre existiu esse tipo de delito, mas agora a situação parece estar fora de controle. Será que não tem a ver com o aumento das drogas? Tem outras possibilidades e a polícia não leva em conta lugares que trabalham com sucata.

Maria Naide Nascimento - Capital

Privatização – 1

‘Estado aponta avanço em concessão das linhas 10-Turquesa e 20-Rosa’ (Política, ontem). Alguém acredita que privatização melhora o funcionamento e barateia a passagem? As linhas de Metrô e de trem que foram privatizadas estão mostrando que não.

Carlos Umberto Vieira - São Bernardo

Privatização – 2

É evidente que sou favorável à concessão do projeto da Linha 20-Rosa do Metrô, desde que o dinheiro da iniciativa privada colabore para tirar o sonho do Grande ABC do papel. Há décadas que a região deseja contar com a agilidade, o conforto e a segurança do modal, mas sempre esbarrou na incapacidade dos gestores anteriores, especialmente os tucanos. Vamos ver se o governador Tarcísio de Freitas e a privatização dão conta do recado.

Sérgio Pinto - Santo André

Simone Tebet

O Lula segue soberbo e, tal qual Jair Bolsonaro, sempre desprezou aqueles que o ajudaram a se eleger. E agora estarrece ver pela imprensa que o demiurgo de Garanhuns dá um certeiro golpe na ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS) ao indicar o economista – diga-se também retrógrado petista – Marcio Pochmann para a presidência do IBGE, sem que Tebet tivesse sido consultada. É bom lembrar que Simone, muito bem avaliada como candidata à Presidência, foi a primeira não alinhada ao PT a apoiar Lula no segundo turno. Depois é que veio uma corrente de apoiadores, como economistas, empresários etc – sem a qual, Lula não seria eleito. E como prêmio a Simone Tebet, o presidente preferiu o desprezo e apoiar, a pedido dos petistas radicais sem estufo ético institucional, a indicação de Pochmann. Porém, neste deprimente episódio, fica o exemplo da grandeza de Tebet, que diplomaticamente e para não prejudicar o ambiente político, disse: “Terei prazer em atender o pedido de Lula, para nomear Pochmann ao IBGE”. Atitude diplomática esta que o presidente jamais soube demonstrar.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Lula

Dólar caindo, Bolsa subindo, inflação controlada, reservas internacionais crescendo e notas de crédito aumentando.Tem que ser muito alienado para não perceber que o Brasil está voltando a ser uma grande Nação com o Lula.

Marcel Romeiro - do Facebook



Seleção Feminina

Sábado é dia de acordar cedo para ver o Brasil vencer a França pela primeira vez. Será histórico!

Soraia C. Pêra - São Bernardo