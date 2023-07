Indústria decisiva para êxito dos ODS

Rafael Cervone



29/07/2023 | 10:30



A comunidade internacional reconhece o papel da indústria para que se encontrem soluções capazes de recuperar o tempo perdido e incrementar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). O setor tornou-se ainda mais estratégico para reduzir a miséria, promover inclusão social, gerar empregos em larga escala e contribuir para o crescimento sustentado dos países em patamares mais elevados.

Políticas industriais eficazes, como a que temos proposto, são fatores condicionantes para acelerar o progresso. O tema foi abordado em quatro workshops regionais, com o propósito de discutir as medidas necessárias ao fortalecimento da manufatura. Os eventos, que acabam de ser realizados pela Unido (Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial), reuniram representantes dos seus estados-membros e especialistas da África, Ásia, Europa Oriental e América Latina.

Há consenso de que, em um cenário marcado por desafios sem precedentes, traçar um caminho para o fomento global e regional é premente, e essa jornada passa, necessariamente, pelo chão de fábrica. Problemas recentes, como a pandemia de Covid-19, as tensões geopolíticas e as crescentes taxas de inflação, agravaram o atraso na agenda dos ODS, cujo prazo expira em 2030. São sete anos críticos para seu êxito ou fracasso.

Nesse cenário, a indústria, na condição de alavanca essencial da expansão econômica, é o fator-chave para a criação de empregos, bem como deve liderar a transição verde e promover a inovação. Na avaliação da Unido a manufatura impulsiona o aporte tecnológico com foco na sustentabilidade e a transição energética mais do que qualquer outra atividade.

As principais conclusões dos workshops incluíram um acordo sobre o ressurgimento de políticas industriais em todas as regiões, a necessidade de maior capacidade do Estado de projetar e implementar medidas bem-sucedidas. Também houve entendimento sobre a urgência de sinergia entre os setores privado e público. Ênfase ambiental, digitalização e participação em cadeias globais e regionais de valor foram identificadas como as principais oportunidades para acelerar os 17 ODS.

É exatamente o que propomos nas Diretrizes Prioritárias Governo Federal 2023-2026, elaboradas pela FIESP e o Ciesp. No documento, observamos ser necessário rever o processo de desindustrialização e a baixa expansão do PIB.

Em sua história, o País já apresentou períodos de crescimento, puxado pelo vigor das fábricas. Agora, precisa resgatar esse motor, não mais sob as mesmas bases, mas a partir de uma visão contemporânea, digital e sustentável, voltada ao advento de uma economia menos intensiva em carbono, mais produtiva, socialmente justa e inclusiva. Com esses avanços seguiremos acreditando na viabilidade dos ODS.

Rafael Cervone é presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).