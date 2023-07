Pianista prodígio de Diadema se destaca com suas composições

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



29/07/2023 | 10:06



Cerca de 10 km separam o bairro Canhema, em Diadema, do Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André. Percorrer essa distância semanalmente foi, durante muito tempo, a rotina do pianista e compositor Alvaro de Mattos, 24 anos. Natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o agora diademense, que percorria diversos espaços do Grande ABC em busca do instrumento para ensaiar, acumula apresentações – incluindo no antigo lugar que praticava – e visa se profissionalizar.

Com 36 músicas autorais produzidas desde 2011, Alvaro relembra o início da jornada, quando aos quatro anos se apaixonou pelo instrumento que hoje domina, vendo seu pai, o compositor e multi instrumentista Jorge Moreira, tocar teclado. Após duas décadas, o jovem autodidata ainda tem a música como “carro-chefe”, como ele mesmo define, seja nas apresentações ou no dia-a-dia, já que atualmente trabalha como arquivista no Teatro Martins Pena, no CLM (Centro Livre de Música), em São Bernardo.

“Trabalho desde abril no CLM como arquivista, gerenciando partituras em uma espécie de biblioteca, às vezes até toco um pouco de piano lá, nos intervalos, ou chego antes do horário de trabalho”, conta Alvaro, que relata suas principais inspirações: “minha referência de vida e composição musical é o meu pai, mas também tem o Scott Joplin, compositor e pianista norte-americano, com quem aprendi o Ragtime – gênero formador do jazz ”.

Dedicado, o artista ensaiava diariamente em diversos espaços culturais do Grande ABC, onde mora desde 2018 junto aos irmãos, se aventurando nos pianos disponíveis, como o localizado no Carlos Gomes. No fim do ano passado, porém, o artista conseguiu seu próprio teclado, após financiamento coletivo que angariou fundos para a compra do instrumento, usado agora para ensaios em sua casa.

Alvaro realizou seu primeiro grande show em um teatro em maio de 2023, no próprioTheatro Carlos Gomes, em Santo André, durante o evento Festival Multicultural. O artista traz suas inspirações para as redes sociais, onde ele compartilha sua trajetória, suas experiências e criações, por meio do Facebook (@alvarodemattos.104), Instagram (@alvaropianoseargolas104) e Youtube (@alvarodemattos104).

O foco agora é evoluir, se profissionalizar e, quem sabe em um futuro próximo, se apresentar em palcos como o Teatro Municipal de Santo André, o Theatro Municipal de São Paulo e na Sala São Paulo.

SUPERAÇÃO

A distância não é o principal desafio que Alvaro encarou durante sua vida. No palco onde diversas vezes o filho ensaiou durante os períodos vagos, do Theatro Carlos Gomes, o pai, Jorge Moreira, 68, relembra a evolução do jovem prodígio e os motivos que trouxeram ele ao Grande ABC. Alvaro nasceu com uma síndrome genética, ainda não diagnosticada totalmente, que gerou dificuldades, principalmente na comunicação, durante quase toda a infância.

“Ele tinha dificuldade para respirar, mas foi se recuperando”, relata Jorge. Segundo o pai, foram feitos diversos exames em Alvaro, mas “não chegaram a fechar nenhum diagnóstico”. Ainda morando no Rio de Janeiro, o instrumentista revela que decidiu pela mudança do filho devido à violência da antiga cidade, onde Alvaro convivia com intensos barulhos de tiros.

Na conversa com o pai, bastou a primeira nota ser tocada por Alvaro para que tudo desaparecesse. Violência, saúde, localidade e até a voz dos presentes no teatro. Após segundos de silêncio, Jorge retoma a conversa: “não é por vaidade, ele só quer que as pessoas vejam o que ele faz, e que a emoção que ele sente todos sintam também”.