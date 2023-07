Entidade que atende idosos tem três furtos em quatro dias

Da Redação



29/07/2023 | 09:52



Um cenário caótico foi o encontrado pelos associados do Grupo de Convivência da Terceira Idade Força nesta sexta-feira (28), ao chegarem ao espaço para a reunião semanal da associação. O espaço foi furtado três vezes em quatro dias nesta semana, sendo que o último, mais grave, deixou diversos vestígios, como documentos jogados no chão, janelas quebradas, e falta de energia.

“Entramos na administração em junho, e de lá para cá já foram sete furtos, mas geralmente arrumamos, porque não danifica. Porém, dessa vez, entraram na madrugada de segunda-feira para terça, na madrugada de ontem para hoje, e novamente na tarde desta quinta-feira”, diz Luiza Lopes Puerta, 70 anos, tesoureira do Força Viva.<EM>

Puerta diz ter colocado sistemas de segurança, caseiros e até segurança particular, mas nada foi capaz de conter os roubos. Agora, o foco da administração é angariar fundos para uma reconstrução do Força Viva, tema proposto em reunião nesta sexta-feira.

Nome presente no encontro, o vereador Renatinho do Conselho (Avante) prometeu se esforçar para reerguer o grupo após a sequência de furtos. “Vamos discutir uma ação de divulgação para falar sobre a situação e história do Força Viva, e fazer algo para poder preserva-lá”, diz o vereador.

O Força Viva foi fundado em 20 de agosto de 1985. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), destaca que as forças de segurança trabalham para reprimir roubos e capturar os responsáveis, e confirmou apenas um registro de furto no endereço citado pela reportagem, na quarta-feira (26).