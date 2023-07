São Caetano segue sem vencer na Copa Paulista

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



29/07/2023 | 09:36



Ainda não foi dessa vez que o São Caetano conseguiu vencer na Copa Paulista. Jogando na tarde de ontem no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão foi derrotado pela Portuguesa de Desportos por 1 a 0 e conheceu a sua quarta derrota na competição. Um empate entre São José x Santo André hoje à noite deixa o São Caetano isolado na lanterna do Grupo C.

A partida foi fraca tecnicamente. Raras foram as vezes que as equipes chegaram no ataque com chances de balançar as redes. A Portuguesa, um pouco mais organizada, levou uma leve vantagem e dominou as ações de meio-campo com melhores transições ao ataque. Ao São Caetano, restava esperar um erro da Lusa para tentar a sorte no ataque.

Na segunda etapa, a Portuguesa chegou ao gol aos 15 minutos, após um pênalti duvidoso marcado pelo árbitro Wilson Adalberto Silva. O atacante Chrigor deslocou o goleiro Thiago e fez o gol da partida.

Após o gol, a Portuguesa manteve o controle da bola e pouco se arriscou ao ataque, Já o São Caetano, pouco criou e também não incomodou a defesa lusitana.

O Azulão volta a campo na próxima sexta (4) contra o EC São Bernardo. Já a Lusa volta ao ABC na próxima quarta (2) para enfrentar o Santo André.