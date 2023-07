Jojo Todynho bate panela para convocar torcida para a Copa do Mundo feminina

29/07/2023 | 09:10



Todo mundo sabe que Jojo Todynho é o tipo de famosa que sempre fala o que pensa e por conta da Copa do Mundo feminina, a cantora decidiu fazer uma publicidade nas redes sociais e acabou convocando todo mundo para assistir aos jogos.

Na produção, Jojo aparece batendo bastante panela e fazendo muito baralho dos torcedores em um filme chamado Jojo Acorda Brasil. No vídeo, a artista ainda surge de roupão, cabelo pra cima e acorda desesperada com o toque do despertador.

Tudo isso para dizer que a Copa do Mundo feminina vai começar. Depois de achar a peruca, Jojo Todynho começa a incentivar as pessoas a vibrarem pela seleção brasileira feminina. Vale citar que o Brasil enfrenta a França na manhã deste sábado, dia 29.