Presidente da Fifa é criticado por abandonar Copa do Mundo feminina para ir ao Taiti

29/07/2023 | 08:15



A visita de Gianni Infantino, presidente da FIFA, as sedes da Copa do Mundo feminina de 2023 não durou sequer uma semana. O líder da entidade máxima do futebol esteve presente na Austrália e na Nova Zelândia durante a primeira rodada da competição, mas, na última terça-feira, dia 25, viajou para o Taiti onde foi conhecer a seleção de futebol de praia do país. Nos próximos meses, a FIFA organiza o Mundial de Futebol de Areia em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A viagem de Infantino foi duramente criticada por veículos da imprensa internacional como o Marca da Espanha, Sky News do Reino Unido e o Dailymail da Inglaterra, entre outros. Os jornais questionam o discurso de inclusão da FIFA, que prega a igualdade na modalidade masculina e feminina, quando o próprio presidente da entidade viaja durante o torneio. Como comparação, Infantino permaneceu no Catar durante toda a duração da Copa do Mundo masculina.

"A Copa do Mundo Feminina da FIFA? está acontecendo, a toda velocidade, na Austrália e na Nova Zelândia. Esta Copa do Mundo Feminina da FIFA é, claro, também a Copa do Mundo de toda a Oceania", ele afirmou em comunicado no site da FIFA. "É por isso que estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui hoje no Taiti, na sede da Federação de Futebol do Taiti, para iniciar uma jornada para os membros da FIFA das Ilhas do Pacífico."

Nos últimos meses, Infantino foi vocal ao falar da necessidade dos fãs de futebol apoiarem e dedicarem o mesmo tratamento que dão ao futebol masculino para o futebol feminino. Na última semana, ele chegou a pedir para que torcedores comprassem mais ingressos para o torneio. "Nunca é tarde para fazer a coisa certa, venha assistir ao jogo".

De acordo com a FIFA, Infantino retornará a Austrália e a Nova Zelândia neste sábado, dia 29, por meio de um jatinho particular, e assistirá as demais partidas da fase de grupo in loco.