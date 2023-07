Fitch eleva ratings de Petrobras e várias empresas brasileiras após melhora em nota soberana

28/07/2023 | 19:46



A Fitch elevou os ratings de longo prazo de Petrobras, Comgas, BR Malls e uma série de outras empresas brasileiras, seguindo a melhora na nota do rating soberano do país, anunciada na última quarta-feira, 26.

Segundo a agência de avaliação de risco, a mudança foi motivada pelo desempenho macroeconômico e fiscal do soberano brasileiro melhor do que o esperado em meio aos choques, assim como "políticas proativas e reformas" e "a expectativa da Fitch de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais". Ainda, a Fitch aponta para o crescimento resiliente do país e para a política monetária "prudente" como fatores para a avaliação.

Confira a lista de todas as empresas:

Petrobras

IDR de longo prazo: elevado a BB, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: elevado a BB, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo: elevado a AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating nacional de longo prazo: elevado a AAA

Localiza Rent a Car S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA , com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

BR Malls Participações S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia: Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Energisa Sergipe

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating nacional de longo prazo: reiterado AAA

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

IDR de longo prazo; elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo: reiterado AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia: rating nacional de longo prazo: reiterado AAA

Ache Laboratorios Farmaceuticos S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating nacional de longo prazo, reiterado em AAA

Rede D'Or Finanças

Sênior sem garantia; Rating de longo prazo: elevado a BB+

Energisa Paraiba - Distribuidora de Energia S/A;

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local; reiterado em BB+, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Engie Brasil Energia S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia: Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA

MRS Logística S.A.

IDR de longo prazo; elevado em BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating nacional de longo prazo; reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia: Rating nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Alupar Investimento S.A.

IDR de longo prazo: elevado em BB+;, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Rumo S.A.

IDR de longo prazo: elevado em BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A

IDR de longo prazo: elevado em BB+;, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+;, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Energisa S.A.; IDR de longo prazo:

elevado em BB+;, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+;, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

IDR de longo prazo: elevado em BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BB+, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA, com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

CESP - Companhia Energética de São Paulo

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA , com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA

Globo Comunicação e Participações S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-; Avaliação Perspectiva Negativa

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA , com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating de longo prazo: elevado a BB+

Rede D'Or São Luiz S.A.

IDR de longo prazo: elevado a BB+, com perspectiva estável

IDR de longo prazo em moeda local: reiterado em BBB-, com perspectiva estável

Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA , com perspectiva estável

Sênior sem garantia; Rating Nacional de longo prazo: reiterado em AAA