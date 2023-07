Aos 90 anos de idade, morre atriz Inga Swenson do seriado Benson

28/07/2023 | 19:11



Que dia ruim. Segundo o site TMZ, a família da atriz Inga Swenson confirmou sua morte nesta sexta-feira, dia 28. Aos 90 anos de idade, a artista estava em uma casa de repouso nos Estados Unidos junto com seu marido no momento de sua partida. De acordo com seu filho Mark, a causa da morte teria sido natural.

Vale citar que Inga ficou famosa por seu trabalho no seriado Benson do início dos anos 1980, interpretando a famosa cozinheira alemã Gretchen Kraus, aparecendo em mais de 150 episódios em sete anos de seriado. Por este trabalho, a atriz foi indicada ao Emmy três vezes.

Além disso, a artista atuou na Broadway como Lizzie Curry em 110 in the Shade e Irene Adler em Baker Street. Por seus trabalhos no palco, Inga recebeu duas indicações ao Tony Award de Melhor Atriz em Musical.