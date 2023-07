Há espaço pra início de corte razoável da Selic, estamos com o dobro do juro neutro, diz Haddad

28/07/2023 | 18:58



Ao colocar pressão para um corte de juros de 0,5 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou nesta sexta-feira, 28, preocupação com a desaceleração da atividade econômica, apesar da taxa de desemprego na mínima para um segundo trimestre desde 2014.

"Saiu o dado do desemprego em queda, mas nós não devemos nos iludir com isso", declarou o titular da Fazenda, observando que a economia está perdendo tração por causa de juros em termos reais na casa de 10%. É quase o dobro, conforme frisou, do segundo país que mais paga juros.

Após dizer que o mundo inteiro já compreendeu que "está acontecendo alguma coisa boa no Brasil", referindo-se à elevação da nota de crédito do País por duas agências de rating nesta semana - a Fitch e a DBRS Morningstar -, Haddad considerou que o caminho está pavimentado para um início de corte "razoável" da Selic, uma vez que a inflação também está "muito controlada". "Os ventos estão favoráveis, o mundo está olhando o Brasil com outros olhos, com outra percepção. Mas está mais do que na hora de alinharmos a política fiscal e monetária para o Brasil votar a sonhar com dias melhores."

Numa conta simples de quanto o Copom teria de cortar de juros para chegar à taxa real neutra, inferior a 5%, Haddad pontuou que seria preciso reduzir a taxa em 5 pontos porcentuais, o que significa baixas de 0,5 ponto porcentual em cada uma das próximas dez reuniões do Copom. Lembrando que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ainda vai participar de 12 reuniões do colegiado até o fim de seu mandato, em dezembro do ano que vem, Haddad assinalou que, mesmo nesse ritmo, a política monetária seguiria com o freio de mão puxado. Isso porque a Selic continuaria acima da taxa neutra na saída do atual presidente do BC. "Dá para ele ficar muito à vontade."

"Temos um espaço generoso para aproveitar, mas quem vai definir é o Banco Central", acrescentou. Os dois diretores indicados pelo governo ao BC - Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, ambos já empossados - levarão ao Copom nas próximas terça e quarta-feira os melhores subsídios para uma tomada de decisão robusta, continuou Haddad.

Reforçando a sua preocupação com a desaceleração econômica na margem, ainda que um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) superior a 2% neste ano esteja "contratado", o ministro sustentou que a arrecadação não está correspondendo nas três esferas de governo: União, Estados e municípios. "Temos que retomar a economia tanto no plano federal quanto no plano subnacional. Estados e municípios também mandam recados ao governo federal de que as coisas precisam ser revertidas porque a economia está desacelerando", afirmou. "E, como estamos com 10% de juro real e inflação projetada na meta, temos realmente espaço para fazer a diferença na política monetária", concluiu.

O ministro deu a entrevista a jornalistas após duas reuniões, nesta sexta-feira, no gabinete do ministério na Avenida Paulista. A primeira, pela manhã, foi com empresários da indústria da cerveja, representados pela CervBrasil; a segunda, à tarde, com executivos do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, presidido por Marina Grossi, para discussão do plano de transição ecológica.