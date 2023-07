Marcelo Melo salva match point, ganha batalha com dupla americana e vai à semifinal em Atlanta

28/07/2023 | 18:43



Marcelo Melo e John Peers estão nas semifinais do Torneio de Atlanta, a nível ATP 250. Mas a parceria quase perdeu um super tie-break no qual abriu 7 a 0 - a parcial de desempate vai até 10 caso uma dupla tenha vantagem de dois pontos. Depois de salvarem um match point, brasileiro e australiano fecharam na sétima oportunidade.

Cabeças de chave 3, Melo e Peers tiveram a torcida local contra, aumentando ainda mais a pressão na partida das quartas de final. Diante dos americanos William Blumberg e Rajeev Ram, começaram bem e após quebra na sexta parcial, arrancaram para fazer 1 a 0 com 6/3.

A história mudou no começo do set seguinte, com os tenistas locais abrindo logo 3 a 0. Sem conseguir devolver a quebra, a parceria do brasileiro acabou vendo os adversários empatarem pelo mesmo 6 a 3. A decisão, portanto, foi ao super tie-break.

Melo e Peers iniciaram o desempate de maneira arrasadora e com quatro serviços quebrados, foram logo abrindo 7 a 0 com dois serviços a favor. A vitória encaminhada começou a ganhar tons dramáticos com reação e três pontos seguidos dos americanos.

Com 9 a 4 contra, os americanos fizeram o que parecia improvável. Salvaram os cinco match points contra e ainda viraram para 10 a 9, com chance de uma grande vitória. Não aproveitaram a oportunidade e o jogo ficou igual em 11 a 11. A dupla de Melo quebrou e depois sacou para celebrar um duro 13 a 11.

Por vaga na decisão, Melo e Peers voltam à quadra já neste sábado. Pela frente, terão aos australianos Max Purcell e Jordan Thompson, que fizeram 6/4, 6/7 (2/7) e 10/2 sobre os americanos Trent Bryde e Ethan Quinn.