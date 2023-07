James Rodriguez não faz 30 jogos em uma temporada desde 2018; o que esperar dele no São Paulo?

28/07/2023 | 18:25



James Rodriguez será jogador do São Paulo. Aos 32 anos, o meia deve ser mais um reforço do time paulista e caminha para assinar por dois anos. Sem clube desde que saiu do Olympiacos, da Grécia, o colombiano pode ter um problema. Nas últimas cinco temporadas, James não conseguiu jogar mais de 30 partidas em nenhuma delas e o calendário brasileiro pode ser um fator que complique o desempenho do atleta no Brasil.

O melhor momento da carreira de James Rodríguez foi em 2014. Depois de uma excelente Copa do Mundo com a Colômbia, o meia saiu do Mônaco e chegou para o Real Madrid. Após três temporadas na Espanha, o colombiano foi emprestado para o Bayern de Munique e passou a sofrer com problemas físicos que o fizeram deixar de atuar em um grande número de partidas.

No primeiro ano vestindo a camisa do clube alemão, Rodriguez conseguiu jogar em 39 partidas e ajudou na conquista do Campeonato nacional. A primeira temporada no Bayern de Munique foi a última vez que o colombiano entrou em campo pelo menos 35 vezes por uma equipe em uma temporada. Após 2017/2018, o meia defendeu o time alemão, Real Madrid, Everton, Al Rayan e Olympicacos e o máximo que jgou foi 28 vezes em 2018/2019.

Em sua passagem pelo Everton, da Inglaterra, o meia da seleção da Colômbia chegou a atuar em 26 jogos e conviveu com problemas físicos. Em determinado momento daquela temporada, o técnico Rafa Benitez chegou a afirmar que não era possível contar com um atleta que não conseguia ter condição física de atuar com frequência.

"Fisicamente tem o desafio de ser mais consistente. Se tornou um jogador que aparece cada vez menos, mas se conseguir consistência vai ter destaque no Brasil", explicou Sandro Orlandelli, membro da UEFA Academy e especialista na identificação de talentos pela FA, Federação Inglesa de futebol.

James Rodriguez chega para o Brasil e terá um desafio físico para enfrentar. Se conseguir chegar em todas as finais que ainda tem para disputar no ano, o São Paulo terminará 2023 tendo entrado em campo 74 vezes. Isso quer dizer que o meia colombiano não consegue jogar nem 50% das partidas do time paulista no ano desde 2017/2018.

No Olympiacos, seu último clube, apesar de jogar apenas 23 partidas em menos de uma temporada, o colombiano voltou a ser importante e participativo. No período em que esteve na Grécia, o meia participou de 11 gols e conseguiu ser relevante em campo com o time enquanto esteve no elenco.

ONDE JOGARÁ JAMES RODRIGUEZ?

A chegada do meia colombiano dá uma opção que Dorival Júnior não tem em seu elenco. Se em um primeiro momento do ano, ainda com Rogério Ceni no comando, o time apostava nas jogadas em velocidade, com Dorival a equipe passou a ter mais a bola e apostar em jogadas trabalhadas com troca de passes.

Desta forma, o novo meia aparece como uma boa opção. Com o São Paulo jogando nas últimas partidas com uma linha de três meias e Calleri mais avançado, Rodriguez disputaria posição com Luciano, Michel Araújo, Wellington Rato, Nestor e até Alisson.

Se pensar em mudar o esquema tático do time ou o desenho do meio de campo da equipe, Dorival pode ter como usar James mais 'solto'. Se optar por um 4-4-2, o treinador tem como alternativa proteger a parte defensiva com três volantes e deixar o meia colombiano mais livre para encostar em dois atacantes.

Se preferir o São Paulo atuando com dois volantes e dois meias, o técnico pode formar o meio de campo ofensivo escolhendo entre o colombiano, Nestor, Michel Araújo e Wellington Rato para preencher uma das duas vagas de jogador mais próximo da dupla de ataque.