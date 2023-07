Monica Iozzi deixa elenco de Elas por elas por questões de saúde: Impede que eu me doe 100% ao trabalho

28/07/2023 | 18:11



Monica Iozzi usou as redes sociais para informar que precisou deixar o elenco da novela Elas por Elas por questões de saúde. A atriz, que faria sua primeira protagonista, não deu maiores detalhes, mas explicou que o quadro a impede de se doar 100% ao projeto.

Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho.

Segundo Iozzi, a decisão foi em comum acordo com a Globo:

Hoje, em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a melhor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total a minha saúde, ao meu bem-estar. E também acho importante ressaltar que a minha relação com a TV Globo continua ótima, segue firme e forte. Logo, logo, assim que essa tempestade passar, eu volto em algum novo projeto. Estava ansiosa para repetir minha parceria com a Amora Mautner, minha diretora querida que se tornou minha parceira de vida ao me convidar para integrar o elenco de A Dona do Pedaço, em 2019. Teremos outras oportunidades, queremos isso.

Famosos mandam mensagens de carinho à atriz

Com a notícia diversos famosos mandaram mensagens de carinho à Monica.

Amigaaaaaaaa. Mandando todas as energias positivas, escreveu Nathalia Dill.

Melhoras, Monica, querida! Fica boa rápido!, comentou Alessandra Negrini.

Monica, receba meu mais forte abraço. Melhoras e vou continuar aqui com o desejo de te encontrar em cena, disse Lázaro Ramos.

Todas as melhores energias pra você! Vc vai fazer MUITA falta!!! Fique bem e conte sempre comigo! Love you, escreveu Deborah Secco.