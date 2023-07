Virgínia Fonseca e Zé Felipe presenteiam Leonardo com jóias avaliadas em 150 mil reais

28/07/2023 | 18:10



Não há como negar: Virginia Fonseca é um estouro na internet. Seja por conta dos polêmicos itens de maquiagens da sua marca ou pelos momentos fofos com a família, ela foi conquistando espaço nas redes sociais, e, hoje em dia, é um dos nomes mais influentes do Instagram, no qual divide com mais de 40 milhões de seguidores a sua rotina e os desafios da maternidade.

Casada com Zé Felipe e mãe de duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora abre a intimidade e expõe mesmo o seu dia a dia nos Stories. Por conta disso, não é difícil reparar que Virginia ostenta um estilo de vida para lá de luxuoso.

Quer um exemplo? O cantor Leonardo comemorou 60 anos de idade com direito a uma festona organizada por sua esposa, Poliana Rocha, na Fazenda Talismã, em Goiânia.

Além da comemoração ter reunido todos os seis filhos do cantor e contar com uma surpresa mega especial de Amado Batista fazendo um show para o aniversariante, é claro que o artista ganhou muitos presentes. Virginia e Zé Felipe deram itens luxosos para comemorar a data do cantor.

A influenciadora contou em seu canal no YouTube que o casal presenteou o artista com um Rolex e uma pulseira Cartier, de aproximadamente 84 mil reais e 69 mil reais, respectivamente.