Lore Improta revela que filha está tendo problemas para dormir: Querendo ir para a cama

28/07/2023 | 18:10



Todos os bebês, inclusive o das celebridades, deixam os pais de cabelo em pé ao acordarem no meio da noite e a filha de Lore Improta e Leo Santana, Liz, não está de fora. Apesar de já ter um ano de idade e já estar acostumada a dormir no berço, a pequena anda acordando no meio da noite.

Lore Improta usou os Stories para mostrar o momento em que a pequena acorda e contou aos seguidores o que estava acontecendo. Segundo a dançarina, a garotinha pede para dormir na cama dos pais de madrugada, mas, ao que parece, isso não vai acontecer.

Isso porque além de mostrar as gravações da câmera de segurança do quarto de Liz, Lore confessou que está tentando conversar com a garota para acalmá-la, e tentando entender o porquê deste comportamento.

Liz sempre dormiu no berço. Mas agora [ela] está acordando de madrugada e querendo ir para a cama. Estou tendo que ir conversar. Mas também não sei se ela já está querendo sair do berço por uma questão de desenvolvimento, mesmo. Tudo é novo. Vamos observando por aqui.

Entretanto, nem sempre a filha de Leo Santana é posturada e calma... Depois de desabafar com os seguidores, a esposa do cantor mostrou que precisou ficar com a pequena no colo por certo tempo.

Acho que a noite será longa por aqui. Pelo menos, fico sentindo o cheirinho dela e recebendo esse abraço gostoso.