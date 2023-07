Guarani conta com volta de suspensos para seguir na briga pelo G-4 da Série B

28/07/2023 | 18:00



O técnico Umberto Louzer terá mais opções para montar o Guarani que irá enfrentar o Avaí, no sábado, às 17 horas, em Florianópolis (SC), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos sem perder, o time paulista busca a terceira vitória seguida, para seguir na briga pelo acesso à elite do ano que vem.

Invicto desde a vitória por 2 a 1 contra o Londrina na 16ª rodada, o Guarani subiu na tabela e entrou na briga direta pelo G-4 - grupo de acesso. O time de Campinas fechou o primeiro turno em sexto lugar, com 32 pontos, a três do Sport, quarto colocado, com 35.

Após cumprir suspensão contra o Atlético-GO, o treinador terá de volta à sua disposição o zagueiro Walber, que disputa posição com Alan Santos, para saber quem atuará ao lado de Lucão.

Outros retornos são do meia Matheus Barbosa e do atacante Bruno José. A dupla retoma os lugares de Matheus Bueno e Bruninho. O último ainda será desfalque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Baixa certa, o goleiro Pegorari segue lesionado e sequer viajou com a delegação para Florianópolis. O provável Guarani é este: Douglas Borges; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos (Walber) e Mayk; Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Isaque; Bruno José, João Victor e Derek.

DIOGO MATEUS

No Guarani desde 2021, Diogo Mateus vem sendo peça fundamental da equipe na Série B. Dono da lateral direita do time de Campinas, Diogo Mateus comemorou a sequência positiva, após sofrer com lesões na temporada passada.

Diogo Mateus é titular absoluto desde o Campeonato Paulista, sob o comando dos três treinadores que passaram pelo time na temporada (Mozart, Bruno Pivetti e Umberto Louzer), o lateral está a dois jogos de igualar o número total de partidas em 2022. Ao todo, já foram 28 jogos disputados e na Série B, atuou em 17 partidas, estando em campo os 90 minutos. O lateral só ficou de fora por suspensão.