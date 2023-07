Após ser declarado inocente em caso de agressões sexuais, Kevin Spacey celebra em bar com amigos

28/07/2023 | 17:11



Como você acompanhou, após mais de um mês de julgamento, a sentença de Kevin Spacey foi anunciada na última quarta-feira, dia 26. O ator estava enfrentando nove acusações de agressão sexual que teriam acontecido nos anos 2000, mas o júri decidiu por inocentá-lo.

Após ter conversado com a imprensa logo na porta do tribunal em Londres, na Inglaterra, parece que o ator decidiu sair para comemorar a decisão do juiz. Segundo o Page Six, Kevin foi visto em um bar com alguns amigos no centro da capital britânica. Ainda de acordo com o site, o ator, que chegou fumando, passou a noite emocionado, aproveitando para celebrar, também, o seu aniversário de 64 anos de idade.

Ele parecia muito orgulhoso. Estava sentado na entrada para todo mundo ver. Ele passou a noite bebendo whisky, contou uma fonte ao Page Six, acrescentando que o artista estava acompanhado de sete amigos e, por mais que não tenham cantado parabéns, estavam celebrando o momento com bom humor.