Bianca Andrade faz desabafo sobre diagnóstico de TDAH e rotina com o transtorno: Gosto de disciplina

28/07/2023 | 17:11



Mesmo mostrando uma vida cheia de luxos, os famosos também sofrem com transtornos psicológicos que podem atrapalhar suas rotinas. E alguns deles acabam usando as redes sociais para compartilharem os altos e baixos que vivem com os seguidores.

Nesta sexta-feira, dia 28, quem abriu o coração foi Bianca Andrade. Através do Instagram, a ex-BBB disse que sofre com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, um distúrbio que causa falta de atenção, impulsividade e inquietação.

Por conta disso, Bianca confessou que gosta de manter uma rotina cheia de disciplina. Assim, ela consegue organizar tudo que tem para fazer em um dia, e não deixa nada de fora.

Entretanto, ela lembrou os seguidores que nem todos os dias vão ser perfeitos, já que não é sempre que dá conta de tudo que planejou fazer. Mesmo assim, Boca Rosa disse que gosta de marcar o que já fez para se sentir realizada e produtiva.

Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo para ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia. Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque, o TDAH me atrapalha bastante, mas eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado.