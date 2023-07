João Guilherme posta vídeo dançando com Leonardo e falta de molejo do cantor chama a atenção dos fãs

28/07/2023 | 17:10



Como você vem acompanhando, Poliana Rocha decidiu reunir todos os filhos de Leonardo na fazenda Talismã do cantor para comemorar o aniversário de 60 anos de idade dele. E claro, isso rendeu vários vídeos animados da família.

Em clima de despedida, João Guilherme que precisa retomar os seus trabalhos, decidiu compartilhar nas redes sociais um vídeo ao lado do pai. Mas calma, não era nenhum vídeo de homenagem mais, na ocasião Leonardo aparece tentando dançar ao lado do filho.

Vale citar que João Guilherme tem apenas 21 anos de idade e é super envolvido com o TikTok, e por lá sempre está postando algum tipo de vídeo dançando. E com Leonardo não foi diferente, os fãs acharam engraçada a falta de molejo do sertanejo e deram bastante risada.