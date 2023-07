UTI Pediátrica do CHM de Sto.André se destaca como referência nacional em controle de infecções hospitalares

Da Redação



28/07/2023 | 15:44



O Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM) Dr. Newton da Costa Brandão está prestes a encerrar sua participação no projeto "Saúde em Nossas Mãos", promovido pelo Ministério da Saúde, e celebra os resultados impressionantes alcançados no controle de infecções. Em um período de quase dois anos, o hospital conseguiu reduzir drasticamente as taxas de infecção na sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, onde o projeto piloto foi implementado.

Desde sua adesão ao projeto, em agosto de 2021, o CHM tem participado do PROADI-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde), que une seis hospitais privados de referência no país em uma colaboração voltada para aprimorar a assistência prestada por unidades hospitalares públicas. O HCor (Hospital do Coração) é o tutor responsável por orientar o Centro Hospitalar andreense nessa iniciativa.

De acordo com o secretário de Saúde, Gilvan Junior, é notável a relevância do progresso alcançado pelo hospital, que está passando por sua maior modernização em mais de 110 anos. A melhoria significativa nas taxas de infecção se deve à implementação de práticas aprimoradas de segurança do paciente e a uma política de humanização, levando em conta não apenas a estrutura física, mas também a prestação de assistência cuidadosa à população.

O projeto "Saúde em Nossas Mãos" tem como objetivo diminuir em 30% a incidência de Infecções Relacionadas à Saúde (IRAS) e aumentar em 30% a prática de higiene das mãos por meio da inserção e manutenção adequadas de dispositivos médicos, como sonda vesical de demora, cateter venoso central e incubação oro traqueal. O CHM superou essas metas, com a adesão à técnica correta de higienização das mãos saltando de 87% em novembro de 2022 para 100% em abril de 2023, graças a orientações e auditorias in loco realizadas durante as trocas de plantão, além do aumento do número de dispensadores de álcool gel beira leito.

O hospital conseguiu impressionantes resultados na prevenção de infecções específicas, como estar há 367 dias sem Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) desde maio de 2022 e 534 dias sem Infecção do Trato Urinário Associada ao Cateter Vesical de Demora (ITU-AC) desde dezembro de 2021. Apenas um caso de Infecção Primária de Corrente Sanguínea Laboratorial (IPCSL) foi registrado em maio deste ano, sendo atribuído a causas intrínsecas à condição do paciente, após 636 dias sem ocorrências desse tipo.

Victor Chiavegato, diretor geral da Rede de Atenção Hospitalar de Santo André, ressalta o comprometimento da equipe multiprofissional que contribuiu para os excelentes indicadores de infecções hospitalares, especialmente na UTI Pediátrica. Ele destaca que o projeto, que será finalizado em setembro, servirá como base para ampliar essas boas práticas para outras UTIs do hospital, reconhecendo a importância das técnicas corretas nos momentos de cuidados à saúde dos pacientes.

Cristiana Martins Prandini, coordenadora de projetos PROADI-SUS e do Saúde em Nossas Mãos pelo HCor, elogia o comprometimento de todos os envolvidos no processo e incentiva a equipe a continuar aplicando os métodos e o engajamento multi, que geraram resultados dignos de reconhecimento na comunidade científica. A médica Ekatriny Antoine Guerle, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do CHM, reforça que o projeto reforça a cultura de segurança do paciente no hospital e dissemina as ações bem-sucedidas para outros setores. Ela destaca que, desde o início do projeto, em 2021, a UTI Pediátrica já apresentava baixos índices de infecção devido à atenção dos profissionais em prevenção, e aprimorou ainda mais suas técnicas ao longo do tempo, garantindo um cuidado seguro e eficiente aos pacientes.