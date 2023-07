Fazenda: Elevação de rating do Brasil pela agência DBRS reconhece reformas em curso

28/07/2023 | 15:12



O Ministério da Fazenda comemorou a elevação do rating do País de BB(low) para BB, com tendência estável, pela agência de classificação de risco DBRS Morningstar. A Pasta ressaltou que a mudança na nota reconhece as reformas em curso e a melhoria das condições econômicas e fiscais no Brasil.

Esta foi a segunda agência a melhorar a avaliação do País nesta semana. A Fitch elevou a nota do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, na quarta-feira. Em junho, a S&P havia alterado a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva.

"Tais movimentos demonstram percepções de melhora nas condições fiscais e econômicas e o reconhecimento de que as medidas e reformas em curso no país estão no caminho certo", disse a Fazenda em nota.

Em relação à DBRS, a Fazenda destacou que a agência mencionou a "perspectiva de declínio nos riscos fiscais do país" e mencionou os esforços para as reformas que vão colaborar para a melhora das contas públicas, como medidas para incremento das receitas e o novo arcabouço fiscal.

A Pasta ainda frisou o reconhecimento da credibilidade do regime de metas de inflação, do sistema bancário bem capitalizado e com ampla liquidez e baixa exposição à moeda externa como elementos que permitem a mitigação de choques.

"A agência aponta para a perspectiva de crescimento potencial do PIB real em torno de 2%, mas reconhece que o impacto de reformas microeconômicas realizadas em períodos recentes poderia alavancar o investimento e a produtividade e resultar em melhores taxas de crescimento econômico", disse a Fazenda, mencionando também a reforma tributária sobre o consumo em curso no Congresso.