B3 fecha parceria para desenvolvimento de produtos que melhoram análise de crédito no País

28/07/2023 | 15:09



A B3 e a Neurotech, empresa de inteligência artificial do grupo B3, anunciaram parceria com a Quod, especializada no desenvolvimento de produtos baseados em inteligência de dados para análise de crédito, antifraude e cobrança. Com o acordo, a Bolsa de Valores visa expandir sua área de atuação principal e se consolidar como um hub de soluções tecnológicas para o mercado.

O vice-presidente de Produtos da Neurotech Rodrigo Cunha chama a atenção para os benefícios que a parceria pode gerar ao setor bancário, que "tem evoluído na utilização de dados para entregar mais valor para seus clientes. Com soluções de dados que utilizam inteligência artificial em cima de uma sólida base de informações, conseguimos oferecer mais capacidade analítica nas operações de crédito, com personalização para cada tipo de cliente", afirma em nota.