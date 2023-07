Agência DBRS eleva rating do Brasil para BB, com perspectiva estável

28/07/2023 | 15:05



A agência de classificação de risco DBRS Morningstar elevou a nota de crédito do Brasil de BB (low) para BB, com tendência estável. Segundo a agência, a decisão levou em conta a perspectiva de declínio nos riscos fiscais do País, destacando esforços de reformas que contribuirão para a melhora nos resultados primários nas contas públicas, no período 2023-2026.

A DBRS ressalta em seu relatório duas ações que contribuem para a redução de riscos no campo fiscal. Primeiro, as medidas implementadas para incrementar as receitas públicas. Em segundo, o novo arcabouço fiscal, que disciplinará a trajetória fiscal no médio prazo e levará as contas públicas para um resultado primário de 1% do PIB em 2026.

A agência destacou ainda fatores institucionais como a credibilidade do regime de metas de inflação e um sistema bancário bem capitalizado e com ampla liquidez e baixa exposição à moeda externa, sendo estes elementos que permitem ao país mitigar impactos de choques.

Além disso, destacou que o Brasil tem forte posição nas contas externas e reservas internacionais da ordem de 17% do PIB.

A agência também apontou para a perspectiva de crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB) real em torno de 2%, mas reconhece que o impacto de reformas microeconômicas realizadas em períodos recentes poderia alavancar o investimento e a produtividade e resultar em melhores taxas de crescimento econômico. Para a agência, a reforma de impostos sobre valor adicionado, que está em curso no Congresso Nacional, trará um efeito positivo para o crescimento ao trazer ganhos de eficiência para o País.

É a segunda agência a melhorar a avaliação de risco do Brasil neste ano, após o anúncio da Fitch, que elevou a nota do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, em 26 de julho de 2023.