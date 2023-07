Ao Carioca. Mais que uma papelaria. Documentou a escola. Registrou gerações.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 07:45



“Hoje a Villares vai fazer um elo desta corrente. Aniversário de São Caetano do Sul, um bom dia para juntar ainda mais nossos laços com a cidade”.

Cf. anúncio da Aços Villares, Diário, 28-7-1993.

NOTA – Não, a Aços Villares não está mais em São Caetano. Também a Equipamentos Villares deixou São Bernardo. Ficaram suas homenagens de ontem e as lembranças dos colaboradores e moradores.

O depoimento do Sr. Antonio está no suplemento de aniversário de São Caetano referente a 1993.

Foi um belo suplemento, que se preocupou em ouvir antigos da cidade.

Antonio de Mello, dono da “Ao Carioca”, falou com orgulho da “primeira charutaria e papelaria da cidade”:

Para atrair a clientela, nós distribuíamos prêmios para os colecionadores de figurinhas quem vinham nos cigarros.

Os moradores eram orgulhosos e nunca “penduravam” a conta.

O que realmente proporcionou o sucesso ao negócio foi a venda de cadernos com carimbo das escolas.

Existiam apenas dois grupos escolares na cidade. Mandamos imprimir seus nomes nos cadernos. Com o passar do tempo, as escolas só aceitavam os cadernos carimbados.

NOTA – “Memória” teve acesso e já publicou fotos destes cadernos. Na capa, ora a foto da fachada do Grupo Escolar Senador Flaquer, do bairro Fundação; ora a foto do Grupo Escolar do bairro Monte Alegre.

Muito provavelmente a Fundação Pró-Memória de São Caetano preserva exemplares destes cadernos.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

HERANÇA. Antonio de Mello Neto em 1993: depoimento sobre a sua Ao Carioca ao lado do logotipo do aniversário de São Caetano

Caminhada de fé

Paróquia São Sebastião convida: vamos percorrer os caminhos do padre Luiz Capra? Será no próximo domingo, 6 de agosto, em louvor ao padroeiro de Paranapiacaba, Senhor Bom Jesus. Na trajetória, quatro lindas igrejas.

Divulgação: Eric Lamarca

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 31 de julho de 1993 – ano 36, edição 8453

MANCHETE – Governo aceita pré-datado em Cr$ até novembro.

Com muitas dúvidas, iniciava-se a era do cruzeiro real.

ABASTECIMENTO – Feijão estragado obriga Saúde a suspender doação.

O Escritório Regional de Saúde 9 suspendia a distribuição do feijão doado pelo governo federal às cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

SÃO CAETANO – Começava a I Festa Italiana no bairro Fundação.

Entidades beneficentes preparavam receitas típicas de 20 regiões italianas.

As receitas foram tiradas do “Livro da Mama” De Giorgio Guardalben, presidente do Círculo Italiano de São Caetano – ele mesmo traduziu as receitas escritas em italiano.

CULTURA & LAZER – Cauby Peixoto cantava no Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo, em comemoração aos 40 anos de carreira.

Francisco Petronio fazia festa-baile no salão Icaraí, na Vila Assunção.

EM 31 DE JULHO DE...

1953 - São Bernardo realizava os festejos do Dia do Atleta e organizava desfile cívico-militar na Rua Marechal Deodoro. Também instituía a Comissão do IV Centenário, alusiva à fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo, em 1553.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Lauro de Freitas, Piripá e Vera Cruz.

No Ceará, Acaraú e Tianguá.

E mais: Anápolis (GO), Capanema (PA), Chapada dos Guimarães (MT), Lobato (PR)

HOJE

Dia Internacional da Mulher Africana. Data criada em alusão à Conferência das Mulheres Africanas, que ocorreu em 1962, na cidade de Dar Es Salaam, na Tanzânia.

Dia Mundial do Guarda Florestal.

Santo Inácio de Loyola

31 de julho

Fundador da Companhia de Jesus. Padroeiro dos Retiros Espirituais. Nasceu na Espanha, em 1491. Morreu em 31 de julho de 1556, em Roma. Foi canonizado em 1622.

Ilustração: Canção Nova