Jhon Jhon deve substituir Dudu pelo 3º jogo seguido no Palmeiras: 'Trabalhando pelo grupo'

28/07/2023 | 14:55



Ausência nas duas últimas partidas do Palmeiras por causa de dores na panturrilha, Dudu só deve voltar ao time diante do Atlético-MG, em duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores na quarta-feira. Substituto do astro, o jovem Jhon Jhon se prepara para a terceira partida seguida como titular, desta vez diante do América-MG, sob o lema de "trabalhar pelo grupo."

O garoto revelado na base vem treinando forte entre os titulares ao longo da semana e celebrou nesta sexta-feira seu bom momento. "É agradecer a Deus mais uma vez e ao professor também pelas oportunidades que ele vem me dando. Eu procuro aproveitar ao máximo tanto quando entro de titular quanto quando entro no decorrer da partida. Procuro sempre trabalhar em prol do grupo para conseguirmos o nosso objetivo", disse.

Apesar de fazer os dois próximos jogos em Belo Horizonte, a confiança é grande por resultados positivos. Ainda mais com o retrospecto recente de 10 partidas sem derrotas contra rivais mineiros em todas as competições. Atuando na capital mineira o time ganhou duas e empatou três na série invicta. Jhon Jhon vê o tabu como importante, mas não crê em facilidades diante do América, mesmo com o rival na zona de queda do Brasileirão.

"O Brasil tem dessas. O América-MG no Brasileiro está lá embaixo e na Sul-Americana está bem, fazendo bons jogos, então temos de ficar bem ligados, ter muita concentração e desempenho para conseguirmos o resultado positivo", enfatizou, lembrando que o oponente está nas oitavas da competição internacional. "É um time muito bom, mas estamos trabalhando muito forte para buscar os três pontos."

Para embalar de vez após desencantar com os 3 a 1 sobre o Fortaleza, Abel Ferreira apresentou um vídeo tático aos jogadores no auditório do centro de excelência nesta sexta-feira. Depois, no campo, realizou um trabalho técnico em espaço reduzido, com diferentes tipos de enfrentamentos de ataque contra defesa. Por fim, finalizou as atividades com coletivos de sete contra sete, visando também o embate com o Atlético-MG.

"A gente vem trabalhando muito durante os últimos meses para isso, para esses campeonatos, não só a Libertadores, mas também o Brasileiro. Nosso objetivo é todos chegarmos inteiros contra o América-MG e depois contra o Atlético na quarta-feira", afirmou Jhon Jhon.