Programa do governo impulsiona buscas por HB20 e Onix na web

No mês da implementação da medida do governo de incentivo à compra de carros populares, dois modelos de veículos apareceram no ranking dos dez itens mais procurados pelos brasileiros na internet. É o que aponta a edição de junho do Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex.

O estudo monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do Brasil e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial.

O Hyundai HB20 alcançou a vice-liderança do levantamento, com alta de +933% em relação a maio,. O Onix, da General Motors, apareceu na sétima posição, com crescimento de 305%.

O resultado vai em linha com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em que ambos os carros constam na lista dos mais vendidos em junho.

“Nem sempre a intenção de compra se converte em vendas. Mas, neste caso específico, o programa de descontos do governo já se reflete de forma concreta no mercado”, observa João Lee, CEO da Simplex, pioneira na abordagem tecnológica de SEO (Search Engine Optimization) para aumento de tráfego online qualificado, conversão e vendas na Internet.

Confira, abaixo, o ranking completo com os dez itens que mais despertaram o interesse do brasileiro no mês de junho e seus respectivos crescimentos em relação a maio.