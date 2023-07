Vocacional. Uma escola viva. A escola de amanhã... ...que o regime abortou.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/07/2023 | 07:45



“Quase três mil jovens paulistas estudam num novo tipo de ginásio onde tudo é diferente: não há exames, viaja-se muito, quase não há aula, e até a cola é livre. Trata-se de uma experiência fascinante que tem cinco anos e que os educadores de todo o Brasil acompanham com muita esperança”.

Cf. José Hamilton Ribeiro, revista “Realidade”, 1967.

O projeto do Ginásio Educacional foi criado no governo paulista do professor Carvalho Pinto. Foi adotado por cidades chaves, casos de Americana, por conta da indústria têxtil, Batatais (cidade agrícola), Barretos (pecuária), Rio Claro (entroncamento ferroviário), São Paulo (capital). A última das cidades a adotá-lo foi São Caetano, por esforço do prefeito Walter Braido e do diretor de Educação, professor Oscar Garbelotto.

“O Ginásio Educacional foi extinto pelo AI-5, que o taxou de subversivo. Sua história ilustra bem uma coisa muito séria: por que a Educação é tão atingida? Por que se ataca sempre a Educação? Por que os professores e professoras não são devidamente valorizados?

Estas informações e indagações são da professora Maria Aparecida de Carvalho, doutora educacional pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e socióloga. Suas observações estão na entrevista que concedeu ao programa “Memória na TV”.

Por uma questão geográfica, a jovem Cida não cursou o Vocacional de São Caetano. Residente na Vila Califórnia, “do outro lado do rio”, convivendo com a cidade vizinha, mesmo assim seria difícil deslocar-se para as aulas na Vila Santa Maria, hoje “promovida” a bairro, na divisa com Santo André.

Em compensação, professora Cida estuda o que foi o Ginásio Vocacional, tema do seu doutorado, sintetizado num filme curta-metragem e na reportagem de capa da revista “Raízes” nº 66, lançada este mês pela Fundação Pró-Memória.

Por indicação da professora Irene Torrano Filisetti, que lecionou matemática no Vocacional da Vila Santa Maria, professora Cida teve contato com vários ex-alunos e ex-professores da escola. A íntegra do depoimento de cada um está no site “Memórias do ABC”, da USCS – Universidade de São Caetano.

Na entrevista ao DGABC-TV, professora Cida sintetiza um trabalho que foi árduo, mas prazeroso. Na “Raízes”, a autora revive a história dos ginásios vocacionais. E essa divulgação toda lhe dá uma certeza: os problemas atuais da Educação brasileira poderiam (e ainda podem) ser atenuados ou eliminados se aquele projeto dos anos 60 não fosse injustamente atingido e extirpado.

NO AR

Professora Cida é a entrevistada desta semana no DGABC-TV. Ela exibe o vídeo “Uma Escola Viva”, premiado pela Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE). A entrevista está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória (foto e reproduções)

EDUCAÇÃO PLURAL. Professoras Cida e Irene e a capa da revista Exame da época: vocacional, renovação ou subversão

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 30 de julho de 1993 – ano 36, edição 8452

MANCHETE – Cheque em cruzeiro acaba amanhã (31-7-1993). Nascia uma nova moeda, a princípio chamada de “cruzeiro real”.

ECONOMIA POPULAR – A criação de uma nova moeda era esperada e já vem com atraso, pois ninguém aguentava mais escrever o salário mínimo com nove números.

Cf. Alberto Tamer, jornalista.

RIO GRANDE DA SERRA – A cidade não possuía nenhum hospital. O único aparelho de Raio X estava quebrado.

CULTURA & LAZER – A convite do diretor de Cultura de Santo André, Celso Prudente, o cantor e compositor Geraldo Vandré passava a atuar na prefeitura.

Crédito da foto 4 – Wilson Magão/Banco de Dados

NA CAPA. O músico flagrado com exclusividade pelo Diário no Departamento de Cultura

EM 30 DE JULHO DE...

1963 – Fundado, em São Bernardo, o EC Jardim Santo Inácio.

1968 – Instalada a primeira Congregação da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais de São Caetano, semente da atual USCS.

1973 – Antonio Fregolente, chefe da agência dos Correios de Santo André, anunciava que os carteiros da cidade terão uniforme.

1978 – Cofap (Companhia Fabricadora de Peças), com unidades em Santo André e Mauá, inaugurava campo de futebol construído na unidade Mauá.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Baianópolis, Cardeal da Silva, Ichu, Itanagra, Manoel Vitorino, Muniz Ferreira, Planaltino, Rodelas, Sebastião Laranjeiras e Várzea do Poço.

E mais: Ceará-Mirim (RN), Curvelo (MG), Matrinchã (GO) e Sant’Ana do Livramento (RS).

HOJE

Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas

Dia Nacional do Cartaz

Pedro Crisólogo

30 de julho

Bispo e doutor da Igreja. Famoso pregador do Evangelho. Dele se conservam 200 sermões. Viveu entre o fim do século IV e início do século V.

Ilustração: Canção Nova