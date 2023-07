Mário Romano. Mãos mágicas. Lembrado ontem. Lembrado sempre.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/07/2023



Integrando o Escrete de Fiori Giglioti, percorrendo campos e quadras da cidade, do interior e de outros Estados, o massagista Mário Romano inscreve seu nome na história da cidade de São Caetano. Hoje, três exemplos.

Em 1993, Mário Romano foi um dos entrevistados para compor, em 28 de julho, o suplemento de aniversário de São Caetano editado pelo Diário. “Ninguém pensava se ia ganhar três ou cinco mil réis. Todos tinham amor à camisa e defendiam o time com vontade de ganhar”, declarava o hoje saudoso Mário Romano.

No seu currículo, o trabalho com as seleções paulista de basquete masculino e feminino.

Além de massagista, memorialista. Mário Romano fez parte dos participantes de uma mesa-redonda realizada no salão nobre do Diário do Grande ABC por ocasião do centenário da cidade, em 1977.

E neste 2023, Luiz Romano, memorialista como o pai, envia a foto que abre a página Memória nesta Semana São Caetano. Romano explica:

Meu pai é homenageado pelo prefeito Raimundo da Cunha Leite com uma flâmula e um cartão-medalha referente ao aniversário da cidade, em julho de 1981.

O logotipo daquele ano, flâmula e cartão, foram desenvolvidos por mim.

NOTA DA MEMÓRIA – Luiz Romano preserva todo o acervo do pai Mário Romano, mais o seu, em especial o ligado a fatos esportivos. Um ecomuseu que está a merecer uma exposição pública.

Crédito da foto 1 – Acervo: Luiz Romano

DE FILHO PARA PAI. Prefeito Raimundo da Cunha Leite entrega a Mário Romano os mimos de 1981, elaborados pelo filho infografista formado pela Faculdade de Desenho de Mauá

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 29 de julho de 1993 – ano 36, edição 8451

MANCHETE – Governo cria nova moeda e gatilho para os salários.

Presidente Itamar Franco cortava três zeros e instituía o cruzeiro real.

MEIO AMBIENTE – Indústrias de Cubatão conseguiam suspender a liminar que proibia o bombeamento de esgoto para a represa Billings.

POLÍCIA – A rebelião na Cadeia Pública de São Bernardo resultou na queda do chefe do presídio, delegado Gilmar de Camargo Bessa. Assumia oposto o delegado titular do 1ºDP, Vicente David Vieira.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Texto: Milton Parron

Alvarenga.

Histórias.

Lembranças.

No programa Memória do dia 23, o cantor Ranchinho original, da dupla com Alvarenga, recordou sua trajetória. No programa deste final de semana, as anedotas e as histórias são contadas por Alvarenga.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Alvarenga e Ranchinho - 2. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Tributo às cantoras Leny Andrade e Doris Monteiro, que faleceram esta semana no Rio de Janeiro.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.

Canta Itália

Em cartaz, a cantora Luci Buonavilla. Produção e apresentação, Marquitho Rioto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 29 DE JULHO DE...

1958 – Entra no ar, experimentalmente, a Rádio Cacique, de São Caetano.

1973 – Fundado o Oásis FC, de São Bernardo.

1978 – Prefeito Tito Costa inaugura a Praça Vicente Leporace, em São Bernardo, com um obelisco simbolizando um trabuco e microfone, marcas do homenageado. Leporace, radialista, apresentava pela Rádio Bandeirantes o programa “Hora do Trabuco”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Ferreira, fundado nesta data, em 1896, quando se separa de Pirassununga.

Em Goiás, Caiapônia e Goiás.

No Ceará, Campos Sales e Canindé

Em Santa Catarina, Concórdia e Laguna

Na Bahia, Cruz das Almas e Pojuca.

E mais: Macaé (RJ), Nova Palma (RS), Paranaguá (PR), São Felix do Piauí (PI) e Vieirópolis (PB).

A festa de Santo Inácio de Loyola

29 e 30 de julho

O Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba (SP) celebra neste final de semana a festa do fundador e padroeiro da Congregação dos Jesuítas. Na programação, palestra, missa, show, teatro e barracas de comida. Informações: WhatsApp: (19) 97415-2407 E-

Ilustração: Divulgação