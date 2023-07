Com a presença da mãe, Luciano Camargo reúne mais de 20 mil pessoas em sua estreia com show gospel

28/07/2023 | 14:11



A noite da última quinta-feira, dia 27, com certeza foi especial e inesquecível para Luciano Camargo. O cantor estreou o seu show gospel no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, e simplesmente esgotou todos os ingressos. Mais de 25 mil pessoas prestigiaram o músico que reuniu a sua banda na primeira apresentação do gênero, que aconteceu no Arraiana, maior festa beneficente de Goiás, em celebração ao aniversário da cidade.

- Foi uma noite especial demais o que vivi em Anápolis. Incrível e inesquecível! Contei com a presença de minha mãe Helena, que hoje é também minha irmã. Ela chegou, foi para o camarim, nos abençoou com uma linda oração e, durante toda a minha apresentação, fez questão de ficar ao lado do palco, louvando o tempo todo.

- Sou grato por tudo, por todas as vezes que a minha mãe se coloca de joelho e ora por mim. Agradeço imensamente o público por testemunhar a minha estreia em show gospel, declarou.

O artista ainda contou que aceitou o convite no mesmo momento por se tratar de uma ação beneficente e abriu mão do cachê, mas levou uma produção especial, montada pela mesma empresa que faz o Amigos.

Em pouco mais de uma hora, Luciano apresentou louvores como Com muito Louvor, Escudo, Alvo mais que a Neve, Faz Um Milagre em Mim, Noites Traiçoeiras, Foi na Cruz, Cem Ovelhas, Porque Ele Vive, Cabo da Nau, Caminhos no Deserto e Eu louvarei ao Senhor.