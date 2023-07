Verstappen faz melhor tempo, mas largará em 6º na Bélgica por punição e deixa pole com Leclerc

28/07/2023 | 13:56



Max Verstappen fez a volta mais rápida do treino classificatório do GP da Bélgica de Fórmula 1, com o tempo de 1min46s168 anotado no Circuito de Spa-Francorchamps, nesta sexta-feira, mas terá de largar em sexto lugar no domingo. Punido por causa da quinta troca de câmbio de sua Red Bull, estourando o limite de quatro trocas por temporada, o holandês entrou na pista sabendo que perderia cinco posições.

A situação faz com que a pole position fique com Charles Leclerc, dono do segundo melhor tempo da sessão. Será a segunda vez na temporada que o monegasco da Ferrari larga em primeiro nesta temporada - a última vez foi em abril, no GP do Azerbaijão.

Integrantes do seleto grupo de quatro pilotos que fizeram pole em 2023, ao lado de Verstappen e Leclerc, Sergio Pérez e Lewis Hamilton largarão em segundo e terceiro, respectivamente. Além deles, o ferrarista Carlos Sainz Jr. e o australiano Oscar Piastri, da McLaren, também ocuparão posições no grid à frente de Verstappen, líder isolado do Mundial de Pilotos, com 281 pontos.

Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso e Lance Stroll completam o top 10 do grid belga. O veterano Daniel Ricciardo, de volta à F-1 para pilotar pela AlphaTauri após a demissão de Nyck De Vries, fez sua reestreia em um classificatório com uma eliminação no Q1, como 19º colocado.

Com a etapa da Bélgica tem a corrida sprint em seu cronograma, o treino classificatório da corrida principal é realizado na sexta-feira. Até o ano passado, as corridas curtas eram usadas para definir o grid, mas isso mudou neste ano. Agora, elas servem apenas para dar uma pontuação extra e são disputadas no sábado, após uma série classificatória para definir seu próprio grid.

Depois do primeiro e único treino livre ser atrapalhado pela chuva, situação que limitou o desempenho e o número de voltas de cada um, os pilotos tiveram de enfrentar a pista molhada e a neblina também no classificatório desta sexta. Os carros continuaram a apresentar "spray", como é chamado o jato de água levantado pelos veículos.

Assim como no treino livre, o ferrarista Carlos Sainz mostrou suas habilidades para pilotar em pista molhada e chegou a estabelecer o melhor tempo no Q1, mas acabou superado pelo companheiro Charles Leclerc, que fechou com 1min58s300. O espanhol também ficou atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, donos dos segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente. Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo e Hülkenberg foram os eliminados.

Quando os pilotos voltaram ao circuito para o Q2, a pista já estava mais seca, por isso na parte final da sessão as equipes iniciaram a transição de pneus. Nos cinco minutos finais, o melhor tempo passou de mãos a cada volta. A disputa foi tão acirrada que Tsunoda caiu rapidamente do segundo lugar para o 11º e ficou de fora do Q3, ao lado de Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon. Verstappen ficou em décimo e escapou da eliminação por pouco. Já os melhores tempos foram de Piastri, Sainz e Leclerc, nesta ordem.

A sessão derradeira começou com Piastri estabelecendo 1min48s509 como tempo a ser batido, mas foi deixado para trás, logo em seguida, por Leclerc, Verstappen e Sainz. O holandês da Red Bull liderava até Leclerc estabelecer 1min47s931 e ultrapassá-lo. O monegasco melhorou o tempo para 1min46s988 na parte final, antes de ver Verstappen diminuir ainda mais, com 1min46s168, para ser o melhor do dia.

A corrida sprint do GP da Bélgica será disputada às 11h30 deste sábado, após o classificatório a partir das 7 horas. A corrida principal está marcada para as 10 horas de domingo.

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min46s988

2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min47s045

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min47s087

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min47s152

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min47s365

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min46s168*

7º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min47s669

8º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min47s805

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min47s843

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min48s841

11º - Yuki Tsunoda (JAP/AlhpaTauri), em 1min53s148

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min53s671

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min54s160

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min54s694

15º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min56s372

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 2min00s34

17º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 2min00s314

18º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 2min01s353

19º - Daniel Ricciardo (AUS/AlhpaTauri), em 2min02s159

20º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), em 2min03s166

* Punido com a perda de cinco posições.