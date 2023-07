Obituário - 31 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Genilda Alves Santiago, 87. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Catarina Stoianov Guimarães, 85. Natural de Monte Mór (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Walter Zambolin, 83. Natural de Quatá (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Memorial Planalto.

Ana Alonso Fernandes, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudino Soares, 77. Natural de Uiraúna (PB). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 25. Cemitério Municipal de Triunfo (PB).

Dulcilia Ribeiro Ferreira, 75. Natural de São Mateus do Sul (PR). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida Xavier, 74. Natura de Caicó (RN). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bernardina Rosa de Souza, 72. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Margarida Atanas de Oliveira, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandre Galvanini Valente, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Engenheiro. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Bruno Puccini Ferezim, 36. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Designer de interiores. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rita Maria de Lima, 95. Natural de Rio Largo (AL). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Ana Rosa Leite Zambotti, 88. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Laura Marques, 85. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Sylvia Gardini Morais, 84. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Alcides Alves Sousa, 78. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Celina Morais, 80. Natural de Leme (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Severino de Souza, 72. Natural de Cumaru (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Isaias César, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Nanci dos Santos Bernardes, 69. Natural de São Paulo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Alderito Silva de Oliveira, 66. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Max Plipersek, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Maria Zélia Morais Souza, 58. Natural de Exu (PE), Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Terezinha de Jesus Alves dos Santos, 51. Natural de Aroazes (PI). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Leandro Oliveira Baccarini, 17. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério do Baeta.

DIADEMA

Maria Rodrigues da Silva, 95. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

André Perez Parra, 90. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Antonio Jacinto de Souza, 88. Natural de Bálsamo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Joaquim Gonçalves Rocha, 81. Natural de Tremedal (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Vale da Paz.

João Francisco da Silva, 81. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Rute Bento de Souza, 77. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Deosdedet Rodrigues de Oliveira, 76. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Geralda Cabral Santos, 69. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Angélica Sena de Oliveira Santos, 68. Natural de Camacan (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

João Divino Nunes dos Santos, 66. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Pedrinhas, em Xique-Xique (BA).

Raimundo Xavier da Rocha, 66. Natural de Olindina (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Sueli de Assis Magalhães, 66. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 25. Vale da Paz.

José Gasparino Pereira, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Jacira Boemia Santos, 64. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Natalina Alcaraz, 59. Natural de Ibaiti (PR). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Rogério de Souza Garcia, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, Zona Sul de São Paulo. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Vanda Silveira Bernardes, 86. Natural de Caconde (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Magdalena Jurado de Aquino, 82. Natural da Espanha. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Terezinha da Silva, 71. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Henrique Cyrino Filho, 65. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Sônia Trevisan Rodrigues, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.