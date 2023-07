Obituário - 30 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/07/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Yaeko Chibana, 91. Natural do Japão. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Teodomiro Vazquez Otero, 90. Natural da Espanha. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hércules Bastos, 87. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria do Socorro Dias de Sousa Nogueira, 84. Natural de Itainópolis (PI). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Soares da Silva, 83. Natural d Valença do Piauí (PI). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leonilda Furtado Costa, 78. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitor Roberto Martins, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Evêncio Vieira Coelho, 96. Natural de Açucena (MG). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Rute Valadas dos Santos de Carvalho, 91. Natural de Portugal. Residia no bairro Estoril, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Benedito Vicente Sales, 88. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Pedrina da Conceição Alcântara, 85. Natural de Alambari (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24, Jardim da Colina.

Anísio Ramos, 83. Natural de Itajubá (MG). Residia no Jardim Trieste, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Célio Franco Danieli, 81. Natural de São Paulo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Geraldo Alves Teixeira, 81. Natural de Monte Belo (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Maria Auxiliadora de Freitas, 81. Natural de Cajazeiras (PB). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo de Sousa, 79. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

João Tomas da Silva, 78. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Osvaldo de Oliveira, 77. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Tereza Yuriku Kawamura, 67. Natural de São Carlos do Avaí (PR). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Ricardo Teixeira Millani, 31. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Eliton Medeiros de Sousa, 27. Natural de Diadema. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Vale da Paz.



SÃO CAETANO

Maria Del Carmen Olmos, 96. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leonilda Guizelli Pavan, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Doa 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ernestina Rigon Maddalena, 92. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

João Gregório Teixeira, 89. Natural da Ilha da Madeira, Portugal. Residia no bairro Mauá. Dia 24. Cemitério das Lágrimas

Milton Sanches, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.



DIADEMA

Lourenço Moreira Filho, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Laurindo Roberto Carneiro, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

Moisés de Souza, 67. Natural de Barueri (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luzia de Góis, 75. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 24, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Lúcia da Silva, 54. Natural de Cubatão (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Irany Lacerda Gomes, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Autônoma. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Sebastião.