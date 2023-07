Obituário - 29 de julho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/07/2023 | 07:30



Jussara Ferreira Muniz

(Uberaba, MG, 3-10-1955 – São Caetano, 24-7-2023)

A bibliotecária Jussara Ferreira Muniz exerceu importante trabalho na Fundação Pró-Memória de São Caetano. Foi admitida em 24 de março de 1994. Gentil e competente, atendia a todos com carinho e dedicação.

Filha de Ana Rosa Muniz e de Benício José Muniz, ela parte aos 67 anos. Velada em São Caetano, foi cremada em Santo André.

SANTO ANDRÉ

Severina Maria da Silva, 92. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Pedro Lourenço, 91. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neide Carvalho de Godoi, 87. Natural de Campanha (MG). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Barros Lamac, 86. Natural de Prainha (PA). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiza Magnesi Campioni, 81. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Cidade São Jorge em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Dias, 80. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Osmar Aparecido Ferreira Neves, 69. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.

Sônia Maria da Silva de França, 65. Natural de Aurelino Leal (BA). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Antônio Laurindo, 64. Natural de Guatapará (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Motorista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Stirti de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Barreto, 57. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Auxiliar de manutenção. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Gildo do Nascimento, 48. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

SÃO BERNARDO

Cidiene Sant’Ana, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Ruth Farina Freitas Audi, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Dejanira Ribeiro Calves, 88. Natural de Muqui (ES). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Maria do Carmo Pereira, 87. Natural de Queimada Nova (PI). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Piroska Radics da Silva, 86. Natural da Hungria. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Masamiti Anami, 85. Natural de Mairiporã (SP). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

José Soares da Costa, 83. Natural de Água Boa (MG). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Valdemir Pereira Chaves, 79. Natural de Poções (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Carlos Virgílio Fortan Alvares, 76. Natural do Peru. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Lindalva Maria Linhares 76. Natural de Alexandria (RN). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Boaventura Damião Ferreira, 74. Natural de Brasília de Minas (MG). Residia no Jardim Cipreste, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Vila do Morro, em São Francisco (MG).

Maria de Lourdes Mariano, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Dorlando Silva Santana, 71. Natural de Valença (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Mauro Amadeu, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mimar, em São Paulo, Capital. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, na Capital.

Geraldo Deolino de Souza, 70. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Adenilton de Lima, 69. Natural de Sanharo (PE). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 23, Memorial Jardim Santo André.

Neusa Ayres, 68. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

João dos Santos Portugal, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Lídia Rey Rodrigues, 97. Natural da Espanha. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

José Francisco dos Santos, 78. Natural de Anadia (AL). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rogério Valério dos Santos, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Niuta da Silva Melo, 81. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia23. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro Furtado Brito, 80. Natural de Saboeiro (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Arneiroz (CE).

Divino Inácio Teixeira, 66. Natural de São Domingos das Dores (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

João Carlos Batista, 66. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

João Dias de Araujo, 63. Natural de Montalvânia (MG). Residia no Jardim Marilda, em São Paulo. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Laércio da Silva Biajoli, 61. Natural de Adamantina (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Moisés José da Silva Azevedo, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Vanderlei Achetta, 74. Natural de São Caetano. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Ribeirão Pires. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Elias Albert Simões da Silva, 39. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Margarida Gomes Vieira, 81. Natural de União dos Palmares (AL). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Fernando Antônio Paes Machado, 65. Natural de Santa Luz (BA). Residia na Vila Cruzeiro, em São Paulo. Dia 23. Cemitério São José.

Lineu Ferrari, 60. Natural de Inajá (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.