Ana Carolina e Jorge Vercillo agitam o palco do Clube Atlético Aramaçan

28/07/2023 | 13:25



Neste sábado (29), os amantes da música popular brasileira têm um encontro marcado no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André. A Agência Maker preparou mais uma grande produção para trazer os renomados cantores Ana Carolina e Jorge Vercillo, proporcionando uma noite memorável aos fãs da região.

A talentosa Ana Carolina, com sua turnê "Ana Canta Cássia", que vem percorrendo o país, promete emocionar o público andreense ao entoar grandes sucessos como ''Cartas'', ''Palavras'', ''Sabotagem'' e ''Girassol'', prestando uma merecida homenagem à saudosa cantora Cássia Eller.

Jorge Vercillo, por sua vez, sobe ao palco trazendo os clássicos que marcam seus mais de 30 anos de carreira, além de apresentar novos lançamentos na turnê “Raça Menina”. Hits como ''Ela Une Todas as Coisas'', ''Monalisa'', ''Talismã sem Par'', ''Melhor lugar'' e ''Final Feliz'' estão garantidos no repertório, que contará com o apoio de uma banda excepcional, proporcionando momentos envolventes de voz e violão.

A abertura dos portões está programada para as 20h, e o primeiro show tem início previsto para às 22h. Para garantir seu lugar nesse evento especial, os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket 360 (https://www.ticket360.com.br/ingressos/26828/ingressos-para-ana-carolina-e-jorge-vercillo-no-aramacan) ou diretamente na bilheteria do Clube Atlético Aramaçan, localizado na Rua São Pedro, 345, Vila América, em Santo André.

Prepare-se para uma noite inesquecível, repleta de talento, paixão e música de qualidade. Ana Carolina e Jorge Vercillo prometem encantar e emocionar o público andreense com suas vozes marcantes e repertórios envolventes. Garanta já o seu ingresso e faça parte desse espetáculo único!